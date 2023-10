Falstaff kürt die besten Handwerksbetriebe in Deutschland Herter ist erneut auf dem Weg zur beliebtesten Bäckerei Deutschlands

Wein, Kulinarik und Reisen: Das sind die Themen des Magazins Falstaff, das älteste Weinmagazin Österreichs und auch in Deutschland bekannt. Alljährlich küren die Magazinmacher Deutschlands beliebteste Bäckerei, denn gutes Brot gehört zur Kulinarik dazu. Wie schon in den vergangenen Jahren ist auch diesmal wieder die Orkener Bäckerei Herter ganz vorne dabei. Sie zählt zu den Top Ten in NRW.