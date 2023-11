Ehejubiläum in Grevenbroich Herbert und Irene Panitz feiern diamantene Hochzeit

Auf der Feier des Turnvereins begegneten sich die beiden – und Herbert gefiel Irene sofort. „Von da an waren wir befreundet“, erinnert sich der Jubilar. Nach der Hochzeit in St. Stephanus zogen sie in eine Wohnung an der Richard-Wagner-Straße. 1973 zogen sie mit ihrem Sohn Anton (59) in das Haus ihrer Eltern an der Danziger Straße.