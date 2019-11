Bürger-Schützen-Verein : Herbert Rösgen neuer Präsident des BSV Kapellen

Kapellen Der Bürger-Schützen-Verein (BSV) Kapellen hat einen neuen Präsidenten. In der Jahreshauptversammlung wurde Herbert Rösgen als Nachfolger von Edmund Feuster gewählt. 125 anwesende Mitglieder verabschiedeten Feuster nach seiner Abschiedsrede mit Standing Ovations.

„Froh und dankbar" sei er für das, was er in dieser Zeit erleben durfte, sagte Edmund Feuster. Und er wies auf die Werte hin, die ein Bürger-Schützen-Verein pflege. „Tradition wahren, Kontakte pflegen und vor allem die Heimatverbundenheit zeichnen das Schützenfest und die zahlreichen Veranstaltungen im Jahr aus."

Der ehemalige Schützenkönig (1998/99) möchte das Schützenfest nun wieder in den eigenen Reihen bei seinem Grenadierzug „Immer treu" erleben und mehr Zeit mit seiner Frau Christel verbringen können. Sein Nachfolger Herbert Rösgen hat in den vergangenen Jahren als Vize-Präsident eng mit Feuster zusammengearbeitet. Das aktive Mitglied des Grenadierzuges „Voll drop" wohnt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern im Kapellener Neubaugebiet. 2016/17 regierte er mit Königin Edith in Kapellen. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und bedanke mich bei Eddi für seine tolle Arbeit, die er geleistet hat." Als neuer Vize-Präsident des BSV Kapellen wurde Marcus Schmitz gewählt, er ist in der Grenadierfahnenkompanie aktiv. Sein Sohn Marco ist aktueller Junschützenkönig.