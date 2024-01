Gehölzpflege zwischen Wevelinghoven und Hemmerden Hemmerdener Weg muss zum Teil gesperrt werden

Wevelinghoven/Hemmerden · Während die Fällarbeiten an der Lärmschutzwand in Elsen noch laufen, kündigt Straßen NRW weitere Gehölzpflegemaßnahmen im Grevenbroicher Stadtgebiet an. Diese sind mit einer mehrtägigen Straßensperrung verbunden.

17.01.2024 , 12:03 Uhr

Nach den Arbeiten an der Lärmschutzwand in Elsen setzt Straßen NRW die Gehölzpflege zwischen Wevelinghoven und Hemmerden fort. Foto: Kandzorra, Christian

Die Regionalniederlassung Niederrhein des Landesbetriebs startet am kommenden Montag, 22. Januar, mit einer umfangreichen Fäll-Aktion auf dem Hemmerdener Weg (L 142), der die Stadtteile Wevelinghoven und Hemmerden verbindet. Wie Sprecher Georg Hürter mitteilt, wird in dem Abschnitt zwischen der Rübenstraße und der Landstraße gearbeitet. Dafür wird dieser Bereich für den Verkehr bis einschließlich Mittwoch, 24. Januar, voll gesperrt. Umleitungen für den Fahrzeug- und Radverkehr werden ausgeschildert. Autos werden in beiden Fahrtrichtungen über den Tribünenweg sowie die Kreisstraßen 10 und 40 (Am Rittergut) umgeleitet. Die Umleitung für den Radverkehr erfolgt über die Landstraße, Auf dem Mergendahl und die Friedrichstraße. Nach Informationen von Straßen NRW werden jährlich rund 16 Millionen Euro in die Gehölzpflege investiert, die betreffenden Flächen allein an Landes- und Bundesstraßen betragen etwa 13.000 Hektar. Ein kleiner Teil des Schnittguts verbleibt vor Ort, um als Totholz Lebensraum für Pilze, Insekten und Vögel zu bieten. Der Großteil wird jedoch weiter verwertet und entweder energetisch oder als Holzwerkstoff genutzt.

(wilp )