Jecke ziehen am 3. März durch den Ort: Hemmerdener legen Motto für Karnevalsumzug fest

Hemmerden Das Leitmotiv steht fest. Unter dem Motto „Jeckes Herz, nur Jodes em Sinn – Fastelovend en Hemmerde, do jommer hin“ wird sich der Narrenumzug am Sonntag, 3. März, durch das Dorf schlängeln. Das beschlossen die Karnevalisten jetzt im Rahmen einer Info-Veranstaltung.

Michael Aretz, Vorsitzender der Karnevalsfreunde, hatte zuvor einen Ausblick auf die Veranstaltungen gegeben. Am Samstag, 2. März, werden die Hemmerdener wieder einen Preiskostümball veranstalten, der um 20.11 Uhr im Festzelt beginnt. Der Karnevalsumzug wird sich am darauf folgenden Tag um 14.11 Uhr in Bewegung setzen. Auch in diesem Jahr hoffen die Karnevalsfreunde wieder auf eine rege Beteiligung von Fußgruppen und Wagenbesatzungen – im Schnitt sind alljährlich rund 500 Teilnehmer mit von der Partie. Nach dem Umzug treffen sich die Jecken zum Feiern im Festzelt.

Wegen des zu erwartenden Andrangs werden die Eintrittskarten für die Fete am Sonntagnachmittag auch in diesem Jahr ausschließlich im Vorverkauf angeboten. Er startet am Montag, 21. Januar, in der Gaststätte „Zum Burggrafen“, im Lotto-Kiosk, in der Metzgerei Groten, in der Bäckerei Mattheisen in Jüchen sowie bei Druck und Flock an der Poststraße in Wevelinghoven. Einen Vorgeschmack auf das jecke Treiben gaben Hans-Günter Mausberg und Heinz Engel, die im Rahmen der Versammlung den Film vom Umzug 2018 vorführten.