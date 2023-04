Jubiläumsparty mit den „Rabaue“ geplant Hemmerdener Feuerwehr feiert das „Hundertjährige“ im zweiten Anlauf

Die Einheit hatte mehrere Jahrzehnte lang ihr Domizil am Schnitzlerplatz. Im Juni 1969 zogen die Ehrenamtler dann in das heutige Quartier an der Schulstraße. Heute besteht die Einheit Hemmerden aus 24 aktiven Helfern, darunter zwei Frauen, und zusätzlich sieben Kameraden in der Ehrenabteilung. Einheitsführer Ingo Reiners und sein Stellvertreter Ralf Rippegather sind beide bereits seit 15 Jahren im Amt. Unterstützt werden sie vom zweiten Stellvertreter Andreas Dierdorf. Ingo Reiners wurde vor zwei Jahren übrigens auch zum neuen stellvertretenden Leiter der Grevenbroicher Feuerwehr ernannt; gemeinsam mit Udo Lennartz bildet er das Führungsduo.