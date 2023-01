Energie-Bürgergenossenschaft gegründet Hemmerden will energie-autark werden

Hemmerden · In dem 2700-Einwohner-Dorf wird eine Bürgerenergie-Genossenschaft gegründet. Deren Ziel ist es, den Ort mit grünem und preiswertem Strom zu versorgen. Unter anderem in Planung: ein großer Solarpark an der A 46.

02.01.2023, 04:50 Uhr

Auf diesem Gelände „In der Dell“ will die Bürgerenergie-Genossenschaft einen Solarpark mit mehr als 3000 Modulen realisieren. Foto: Klaus Lorenz

Von Wiljo Piel