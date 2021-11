Sportstätten in Grevenbroich : Bessere Pflege für Rasen der SV-Fußballer

Hemmerden Die Stadtverwaltung schlägt dem Sportausschuss vor, auf der Sportanlage des SV Hemmerden in den Rasen- und den Tennenplatz rund 300.000 Euro zu investieren. Warum der Verein für einen Kunstrasenplatz keinen Bedarf hat.

Etliche Sportvereine in der Stadt verfügen über einen Kunstrasenplatz für ganzjährigen Spielbetrieb. Nicht so der SV Hemmerden – und er hält an seinem Naturrasen fest. Das heißt aber nicht, dass auf der Anlage an der Buscher Straße nicht kräftig investiert werden soll. Ein Maßnahmenpaket für rund 300.000 Euro stellt die Stadtverwaltung im Sport- und Bäderausschuss vor, der am 9. November ab 18.30 Uhr im Bernardussaal tagt. Der Tennenplatz, der zweite Platz auf der Anlage, soll ertüchtigt, für den Rasenplatz eine Beregnungsanlage beschafft werden. Dafür sollen die Politiker grünes Licht geben.