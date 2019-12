Ermittlungen in Grevenbroich : Polizei erhielt „gute Hinweise“ im Fall Claudia Ruf

Grevenbroich Es ging um Personen, verdächtige Fahrzeuge und alte Spuren. Derzeit besuchen Beamte jene 78 Männer in Hemmerden, die nicht zur Speichelprobe erschienen. Weitere 600 Männer werden bundesweit zum Test gebeten.

In der Gemeinschaftsgrundschule Hemmerden wird wieder gepaukt statt gespuckt. An den vergangenen beiden Wochenenden warteten hier Kriminaltechniker der Polizei auf Männer, die mit ihrer freiwillig abgegeben Speichelprobe an der DNA-Reihenuntersuchung zur Aufklärung des Mordfalls Claudia Ruf teilnehmen wollten. Die Beteiligung war nach Aussage aller Beteiligten höher als erwartet. Das Dorf will endlich wissen, ob seit 23 Jahren ein Mörder in der Nachbarschaft wohnt. 78 Männer bekommen in diesen Tag Besuch von der Polizei. Sie standen auf der Liste all jener Männer, die 1996 zwischen 14 und 70 Jahre alt waren. Und sind nicht in der Schule erschienen – aus welchen Gründen auch immer. Der Bonner Polizei-Pressesprecher Frank Piontek sagt: „Bislang hat sich noch niemand geweigert, uns seine Speichelprobe zu geben.“