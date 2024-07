Brauchtum in Grevenbroich Hemmerden feiert 675 Jahre Bruderschaft mit den Rippkas

Bei Familie Rippka wird das Schützenwesen großgeschrieben – und das auch über die Generationen hinweg. So gibt es beim Fest in Hemmerden diesmal die Besonderheit, dass die Königin an der Seite von Regent Thomas Rippka dessen Mutter Christiane Rippka ist. Aber das ist nicht die einzige Besonderheit: Das Fest selbst ist eine Nummer größer als sonst, denn die St.-Sebastianus-Bruderschaft feiert ihr 675-jähriges Bestehen. Im Zelt wurde das Jubiläum am Wochenende gebührend gefeiert. So herrschte am Samstagabend Party im Zelt, die Hemmerdener hatten die Band Booster verpflichtet, die kräftig für Stimmung sorgte.