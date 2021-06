Ausstellung auf der Stadtparkinsel in Grevenbroich : „Hello again!“ in der Versandhalle

Grevenbroich Nach langer Zeit wurde am Sonntag wieder eine Ausstellung auf der Stadtparkinsel eröffnet: Ursel Fischermann und Christa Mülhens-Seidl präsentieren ihre Arbeiten. Welche Kunstausstellungen bis zum Ende des Jahres geplant sind.

Kennengelernt hatten sich die beiden Frauen während ihrer Ausbildung an der Malakademie Köln. Ursel Fischermann aus Bedburg hat früher gegenständlich gemalt, sich gesellschaftlich relevanter Themen angenommen. Zurzeit gefällt es der 79-Jährigen, völlig abstrakt zu malen. Grafische Formen überwiegend, das Kantige, Harte wird aber immer wieder mehr oder weniger abgefedert von malerischen, wenn auch monochromen Hintergründen. So entsteht ein Spannungsverhältnis.

Die Künstlerin, die früher als Lehrerin auch Kunst unterrichtet hatte, arbeitet in kleinen Serien. Da sind etwa die Bilder unter der Überschrift „Ludes“. Das bedeutet so viel wie Spiele. Und das Spielerische ist ihr wichtig in einer Zeit relativer Hoffnung nach düsteren Lockdown-Perioden. Sie begnügt sich nicht mit einfachen geometrischen Formen, ihre Formensprache erinnert mehr an den Plan einer komplizierten Maschine. Die starken Farben verleihen den Bildern etwas Heiteres. „Ich möchte Farben und Formen sprechen lassen“, sagt Fischermann.