Arbeiten in Grevenbroich „Heli-Monteur“ repariert Stromtrasse bei Gubisrath

Neukirchen/Gubisrath · Amprion repariert in der kommenden Woche Leiterseile. Das könnte ziemlich spektakulär aussehen, denn: Der Monteur arbeitet an einem Heli hängend an der Stromtrasse.

20.10.2023, 04:50 Uhr

Auch im Raum Grevenbroich sollen kommende Woche Reparaturen durchgeführt werden. (Archivfoto) Foto: Amprion

Ende Oktober können Anwohner in Neukirchen und Gubisrath Zeugen einer ziemlich spektakulären Stromtrassen-Reparatur werden: Wie der Übertragungsnetzbetreiber Amprion mitteilte, sollen zwischen dem 24. und dem 27. Oktober Arbeiten an Leiterseilen durchgeführt werden – unter anderem an der Stromtrasse, die zwischen den beiden Orten über die Gubisrather Straße verläuft. Das Besondere: Die Arbeiten sollen von einem über den Leitungen schwebenden Helikopter durchgeführt werden. Laut Projektsprecherin Anne Frentrup hängt am Heli eine Konstruktion, in der sich ein Monteur befindet. Ausgetauscht werden unter anderem sogenannte Bündelabstandshalter, darüber hinaus sollen Schäden an sogenannten Erdseilen beseitigt werden. Zu welchem Zeitpunkt genau der Heli Gubisrath ansteuert, steht noch nicht fest. „Die regelmäßige Wartung und Instandhaltung unserer Leitungen ist von großer Bedeutung, um die Zuverlässigkeit und Sicherheit unseres Stromnetzes zu gewährleisten“, sagt Anne Frentrup. „Durch den Einsatz eines Helikopters können wir effizient und schnell Reparaturen aus der Luft durchführen. Sollte es kurzzeitig etwas lauter werden, bitten wir, dies zu entschuldigen.“ Mit viel Lärm brauchen Anwohner aber nicht rechnen: Die Arbeiten sollen binnen weniger Minuten erledigt sein.

(cka)