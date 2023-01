Mäusejagd in Grevenbroich Helfer fangen 60 weiße Mäuse auf Feld ein

Die Nager mit der auffällig hellen Färbung wuselten auf einem Feld nahe der Raketenstation Hombroich herum. Ein Spaziergänger hatte die Mäuse, die sich größtenteils dicht an dicht zusammendrängten, in der Dunkelheit ausfindig gemacht und per Handy die Kreisleitstelle verständigt. Die wiederum wandte sich an den OSD, der kurz darauf ausrückte. Einsatzort war der Lindenweg, der den Ort Kapellen mit der Langen Foundation verbindet.