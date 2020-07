Ehrenamt in Grevenbroich : Heinz Füsser wird 90 - Einsatz für das Sommerbrauchtum

Ehrenamt in Grevenbroich

Grevenbroich Er organisiert das Schützenbiwak auf dem Schlossplatz. Denn er liebt das Sommerbrauchtum von ganzem Herzen. Und er war CDU-Ratsherr. Jetzt feiert Heinz Füsser seinen 90. Geburtstag.

Seinen 90. Geburtstag feiert Heiz Füsser am Donnerstag, 16. Juli. „Das wichtigste ist, dass es mir gut geht“, sagt der engagierte Südstädter und sieht dies als seine wichtigste Aufgabe. In den vergangenen Jahrzehnten hat er, der 1930 in Jüchen geborene, jede Menge für seine Heimat bewegt. Es gibt vieles, woran er gerne zurückdenkt.