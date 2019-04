Grevenbroicher Händler wählen neuen Vorstand : Heiner Schnorrenberg gibt den Vorsitz im Werbering ab

Vorsitzender Heiner Schnorrenberg möchte sich in die „zweite Reihe“ verabschieden und dem Vorstand der Grevenbroicher Händler-Gemeinschaft künftig noch als Beisitzer zur Verfügung stehen.

Wenn sich der Werbering am 14. Mai im Haus Hartmann zu seiner Jahreshauptversammlung trifft, wird er für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung stehen: Vorsitzender Heiner Schnorrenberg möchte sich in die „zweite Reihe“ verabschieden und dem Vorstand der Grevenbroicher Händler-Gemeinschaft künftig noch als Beisitzer zur Verfügung stehen. Gleiches beabsichtigt sein Stellvertreter Tim Grevelhörster.

Heiner Schnorrenberg steht seit 2015 an der Spitze des Werberings, nun sei es an der Zeit für „ein wenig mehr frischen Wind“, sagt er. Eine engagierte Damen-Riege habe sich bereit erklärt, die Führung zu übernehmen. Namen will der Vorsitzende jedoch nicht nennen. Als seine Nachfolgerin wird Lene Dunt gehandelt, die an der Bahnstraße das Geschäft „Schön & Gut“ betreibt.