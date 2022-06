Der „Franziskus“ vom Fasanenweg : Heiligen-Denkmal in Grevenbroich von Stadtbetrieben neu gestaltet

Heiligen-Denkmal in Grevenbroich von Stadtbetrieben neu gestaltet

Das neu gestaltete Franziskus-Denkmal am Fasanenweg. Foto: Stadt Grevenbroich

Grevenbroich Der Heilige Franziskus fristete ein kümmerliches Dasein am Fasanenweg in Grevenbroich. Jetzt haben sich die Stadtbetriebe des vor 24 Jahren gestifteten Denkmals angenommen.

Das Franziskus-Denkmal am Fasanenweg ist von den Grevenbroicher Stadtbetrieben neu gestaltet worden. Das in der Nähe des Stadtmitte-Friedhofs stehende Kunstwerk von Anneliese Langenbach wurde aus seinem verwitterten Mauerbau herausgelöst und in Granitplatten neu eingefasst. Zudem wurde rundherum ein Blumenbeet gestaltet.