Evangelische Gemeinde Grevenbroich : Heiligabend wird rund um die Christuskirche gewandert

Grevenbroich Die Evangelische Gemeinde Grevenbroich wird Heiligabend keinen Gottesdienst anbieten. Am 24. Dezember wird es aber Alternativen geben. Eine heißt: „Weihnachten in der Tüte“.

Die Tüten können ab Mittwoch, 22. Dezember, von 8 bis 16 Uhr, im Gemeindeamt an der Graf-Kessel-Straße 9 abgeholt werden. Genau an dieser Adresse wird Heiligabend auch eine „Wander-Weihnacht“ beginnen. Zwischen 17 bis 18.30 Uhr können sich die Teilnehmer in mehreren Gruppen auf den Weg machen, um rund um die Christuskirche drei Stationen aufzusuchen.

Dort werden Pfarrerin Esther Weidner sowie die Pfarrer Michael Diezun und Christoph Borries etwa zehnminütige Impulse zum Weihnachtsfest geben. Wer mitwandern möchte, muss sich bis zum 22. Dezember, 15 Uhr, unter Telefon 02181 61253 oder per E-Mai an grevenbroich@ekir.de anmelden.

Die Gottesdienste am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag finden wie geplant in der Christuskirche am Hartmannweg statt. Am 25. Dezember, 11 Uhr, wird der Gottesdienst von Pfarrerin Weidner gestaltet, am 26. Dezember, ebenfalls um 11 Uhr, von Pfarrer Borries.