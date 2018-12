Schafhirte in Grevenbroich: Auch an Heiligabend bei der Schafherde

Auch an Heiligabend bei der Schafherde

Schafhirte in Grevenbroich

Grevenbroich Vor 2000 Jahren waren Hirten die ersten Menschen, die von der Geburt von Jesus erfuhren. Auch heute sind Schäfer wie Hans Lupp Weihnachten bei der Herde. Seit neun Generationen übt seine Familie diesen Beruf aus.

Für Hans Lupp ist klar, was er an Heiligabend macht. „Ich bin bei den Schafen – wie jedes Jahr“ – genau wie die Hirten auf dem Feld vor rund 2000 Jahren, denen nach der Geburt Christi die Engel erschienen. Auch zwei Jahrtausende später sind die Hirten jeden Tag bei ihrer Herde, achten auf ihre Schäfchen, auch an den Weihnachtstagen: „Die Schafe lammen zurzeit“, sagt Lupp.