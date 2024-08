Politik in Grevenbroich Heike Troles will 2027 wieder für den Landtag kandidieren

In ihrem Wahlkreis war Troles bislang mit dem Motto „Zuhören, Verstehen, Handeln“ angetreten – mit diesem Leitspruch will sie auch 2027 wieder kandidieren. „Mir macht die Arbeit im Wahlkreis viel Freude“, sagt die Grevenbroicherin. „Ich höre zu, nehme Anregungen mit nach Düsseldorf und versuche, dort etwas für meinen Wahlkreis zu bewegen.“ So habe sie sich etwa dafür eingesetzt, dass der geplante Relaunch des Museums der niederrheinischen Seele mit 240.500 Euro vom Land unterstützt wird.