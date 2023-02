Grevenbroicher Horst Schlemmer als Werbefigur Es „schlämmert“ auf allen Kanälen

Der Anbieter HD Plus geht mit seiner aktuellen Horst-Schlämmer-Kampagne in die Offensive: In sozialen Netzwerken werden inzwischen 16 unterschiedliche Spots ausgestrahlt, vier davon laufen im Fernsehen. Zwei zusätzliche Spots sind im Radio zu hören – und auch Elektro-Fachmärkte wie Mediamarkt, Saturn, Expert oder Euronics werden mit „Schlämmer-Artikeln“ ausgestattet. Die Kunstfigur des Komikers Hape Kerkeling hatte im September für viele überraschend ein Comeback gegeben – gerade in Grevenbroich haben das viele verfolgt. Denn: Der korpulente Herr mit Brille, Gebiss, Trenchcoat und Schnappatmung ist stellvertretender Chefredakteur des fiktiven „Grevenbroicher Tagblatts“ und hat nicht nur in der Schlossstadt viele Fans. Schlämmer hat sogar einen Eintrag im Goldenen Buch der Stadt.