Sicherheit in Grevenbroich Hausnotruf bietet Sicherheit auf Knopfdruck

Serie | Grevenbroich · Viele Senioren wollen so lange wie möglich ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden führen – und dennoch im Notfall so schnell wie möglich Hilfe bekommen. Da ist der Hausnotruf, den es bereits seit zwei Jahrzehnten gibt, immer noch eine gute Lösung.

04.12.2023 , 13:15 Uhr

Der Hausnotruf gibt Senioren ein Stück Sicherheit zu Hause. Foto: ON/on

Von Ursula Wolf-Reisdorf