Kriminalität in Grevenbroich Hausbewohner überrascht zwei Einbrecher

(NGZ) Mehrere Streifenwagen rückten am Dienstag gegen 18.10 Uhr zu einem Einfamilienhaus an der Hoffmannstraße in Kapellen aus. Dort hatte ein Bewohner zwei Einbrecher auf frischer Tat überrascht. Die beiden Unbekannten traten daraufhin die Flucht an und suchten schleunigst das Weite. Eine Fahndung nach dem Duo verlief ohne Erfolg.