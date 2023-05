Elisabeth-Krankenhaus in Grevenbroich Hausarzt kommt zur Visite ans Patientenbett

Hausarzt und behandelnder Klinikarzt gemeinsam am Krankenhausbett eines Patienten – was ungewöhnlich klingt, ist jetzt in der Geriatrischen Klinik im Elisabeth-Krankenhaus in Grevenbroich Realität: Die gemeinsame Visite kurz vor der Entlassung eines Patienten soll zahlreiche Vorteile mit sich bringen. „Zusammen mit dem Hausarzt kann die weitere Behandlung noch am Patientenbett besprochen werden“, berichtet Klinik-Sprecherin Susanne Niemöhlmann. Das minimiere Wiederaufnahmen und gleichzeitig werde die stationäre mit der ambulanten Behandlung verzahnt.