Grevenbroich hat kein Geld für Beleuchtung im Museum

Grevenbroich Für die Erneuerung der Beleuchtung in der Villa Erckens blieb nach der Neukonzeption 2011 kein Geld übrig. Die Stadt hofft nun auf Zuschüsse des Landes. Auch die Stadtbücherei soll mit moderner LED-Technik ausgerüstet werden.

Mit etwas Glück könnte das Sanierungsprojekt in absehbarer Zeit gelingen. Die Stadt hat sich soeben um einen Zuschuss aus dem „Investitionsfonds für kulturelle Infrastruktur“ des Landes beworben. Prominente Fürsprecherin der Grevenbroicher Kulturverwaltung ist die Landtagsabgeordnete Heike Troles (CDU), die den Antrag persönlich bei Klaus Kaiser, Staatssekretär im NRW-Ministerium für Kultur und Wissenschaft, abgegeben hat. Eigentlich sind es zwei Anträge: Denn neben dem Museums-Licht soll auch das in der Stadtbücherei erneuert werden, auch dort sind die Beleuchtungskörper drei Jahrzehnte alt. „Insgesamt geht es um einem Betrag von 300.000 Euro, um das Licht in den beiden Gebäuden auf den neuesten Stand zu bringen“, sagt Museums-Chef Thomas Wolff. Erhält die Stadt den Zuschlag vom Land, muss sie zum einen 20 Prozent der Kosten übernehmen, zum anderen die Sanierung noch in diesem Jahr abschließen. „Kein Problem“, sagt Heesch. „Sollte das Geld aus Düsseldorf kommen, sind wir bestens vorbereitet.“ Sowohl Museum als auch Stadtbücherei sollen auf moderne und energieeffiziente LED-Technik umgestellt werden. „Das hat viele Vorteile, vor allem wenn es um die Präsentation geht“, sagt Wolff.