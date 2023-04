Nach Besetzung der RWE-Kohlebahn Hartes Urteil im Aktivisten-Prozess

Grevenbroich · Am Amtsgericht Grevenbroich ist am Montagnachmittag der Prozess gegen eine klimaaktive, geschlechtsneutrale Person mit einem überraschend harten Urteil zu Ende gegangen. Weitere Infos folgen in Kürze.

03.04.2023, 15:07 Uhr

Aktivisten hatten im November 2021 die Nord-Süd-Kohlebahn nahe des Neurather Kraftwerks besetzt. Foto: Kandzorra, Christian

Die Richterin verurteilte die 24-jährige Person zu neun Monaten Haft ohne Bewährung. Zur Begründung sagte die Richterin, die angeklagte Person habe im Prozess keinerlei Einsicht gezeigt. „Klimaaktivistin“ hält die Justiz zum Narren Prozess in Grevenbroich „Klimaaktivistin“ hält die Justiz zum Narren Sie hatte sich im November 2021 an die Schienen der RWE-Kohlebahn gekettet und auf den Klimaschutz verwiesen. Der Prozess gegen die Person aus Oldenburg war im Januar eröffnet worden, insgesamt gab es sechs Verhandlungstage.

(mape)