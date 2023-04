Hartes Urteil in Grevenbroich Richterin schickt Klimaaktivistin ins Gefängnis

In der Folgezeit fehlte die Angeklagte zweimal vor Gericht, als die Polizei sie daraufhin am Montag an ihrer Heimatadresse in Oldenburg abholen sollte, war sie nicht da – stattdessen tauchte sie angekettet an eine Szene-Freundin im Amtsgericht auf. Da sich die Ketten nicht lösen ließen, musste die Freundin zusammen mit der 24-Jährigen auf der Anklagebank Platz nehmen.