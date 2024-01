Mehr als ein Hobby Harald Meisner sammelt mit großer Leidenschaft Haifischzähne

Generell liegen Harald Meisner die Haie sehr am Herzen. Als Sporttaucher sei er schon öfter mit ihnen in Berührung gekommen. An das erste Mal erinnert er sich aber genau. „Als ich das erste Mal einen Hai im Wasser sah, hatte ich schon ein mulmiges Gefühl“, erinnert er sich zurück. Er weiß aber, dass die Fische zu Unrecht so ein schlechtes Image haben. „In Filmen werden Haie immer so bestialisch dargestellt, dabei sind das ganz friedliche Wesen, die dem Menschen nichts tun, außer er verhält sich auffällig“, sagt Meisner. Zu auffälligem Verhalten würden unter anderem wildes Herumfuchteln mit Armen und Beinen zählen.