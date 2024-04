Grevenbroich bald wieder Drehort? Hape Kerkeling plant zweiten Horst-Schlämmer-Film

Für den Schlämmer-Film und die RTL-Show „Hape trifft“ war der Komiker gleich Dutzende Male in Grevenbroich. Gedreht wurde unter anderem in der Fußgängerzone, an einem Kiosk im Bahnhofsviertel und in seinem fiktiven, tatsächlich aber real existierenden Wohnhaus an der Richard-Wagner-Straße in Orken. Und auch in Hemmerden war der Mann mit der Mopp-Frisur und dem Seehund-Schnäuzer unterwegs – und an der Theke der Gaststätte „Zum Burggrafen“ zu sehen.