Zum Tod der Düsseldorfer Künstlerin : Vier Skulpturen erinnern in Grevenbroich an Hannelore Köhler

Vier Skulpturen erinnern in Grevenbroich an Hannelore Köhler

Grevenbroich Auch in der Schlossstadt hat die Meisterschülerin von Otto Pankok, die 1957 zu den Mitbegründern der „Neuen Realisten“ gehörte, markante Zeichen hinterlassen.

Die Düsseldorfer Künstlerin Hannelore Köhler wurde jetzt in ihrer Wohnung in der Nähe der Kunstakademie tot aufgefunden. Auch in der Schlossstadt hat die Meisterschülerin von Otto Pankok, die 1957 zu den Mitbegründern der „Neuen Realisten“ gehörte, markante Zeichen hinterlassen: Berühmt ist ihre „Sitzende“, eine Arbeit aus Diabasgestein, im Garten hinter dem Haus Hartmann. Legendär ist die in Frimmersdorf an der Adresse „Am Stüßges End“ platzierte Arbeit „Gräfin von Huhsterjnupp“, salopp auch „Huckepack“ genannt.