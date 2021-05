Vor Apotheke „Am Bahndamm“ : Halteverbot soll „Wildparken“ in Grevenbroich stoppen

Neukirchen Grevenbroicher Politiker haben sich nach Anträgen der UWG-Fraktion mit Verkehrsproblemen in Neukirchen beschäftigt. Diskutiert wurde über ein Halteverbot am Kreisverkehr und über eine Querungshilfe für Fußgänger. Was genau entschieden wurde.