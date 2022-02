Kolumne Frei Schnauze : Halsband oder Geschirr – was eignet sich besser für den Hund?

Mark Karlstedt ist Hundetrainer. Foto: Mark Karlstedt/Dog Event

Serie Grevenbroich Welches Utensil ist das beste, um den Hund an der Leine zu führen? Diese Frage stellen sich viele Tierfreunde. Unser Kolumnist und Hundetrainer Mark Karlstedt ist dieser Frage nachgegangen und erklärt, bei welchem Hund sich was besser eignet.

Modisch, praktisch oder zur Situation passend? Bei dem großen Angebot an Halsbändern und Geschirren ist es manchmal gar nicht so leicht, das optimale für den eigenen Vierbeiner zu wählen. Am besten ist es, wenn Ihr Hund an beides gewöhnt wird: Das Halsband bei guter Leinenführigkeit und ein Geschirr zur bequemen Absicherung beispielsweise beim Laufen mit Schleppleine oder auch im Auto mit Spezial-Befestigung in der Gurthalterung.

Haben Sie eher einen temperamentvollen, eigensinnigen Stürmer, könnte ein Halsband unangenehm bis ungesund sein. Im Galopp mit Geschirr durch die Gegend zu rennen, ist für Ihre Fellnase sicher angenehmer – aber da wären wir dann auch gleich beim Thema „Leinenführigkeit“... Spezielle Übungsgeschirre können Ihren Hund „nett“ dazu bewegen, nicht einfach davonzujagen, denn über eine zusätzliche Befestigung an der Brust können Sie ihn auch umlenken, was am Ende der Leine bei einem kräftigen Spurt zu ziemlicher Verdutzung führen kann, denn plötzlich schaut Ihr Hund Ihnen in die Augen, obwohl er doch gerade von Ihnen weggerannt ist. Gerade bei kräftigen Hunden ist das eine angenehme Option, um klar zu machen, an welchem Leinenende der Richtungsweiser ist. Auf jeden Fall sollte ein Geschirr bequem sitzen, nicht am Fell ziepen oder die Bewegungsfreiheit einschränken, wie das zum Beispiel bei Norweger-Geschirren sein kann, die sehr beliebt sind, weil leicht anzulegen.

Bei leinenführigen Fellnasen, die an lockerer Leine entspannt mit Ihnen gleichen Schrittes unterwegs sind, ist ein schönes oder sogar gepolstertes Halsband völlig ausreichend. Sollten Sie und Ihr Hund in Sachen Leinenführigkeit noch Potenzial zur Optimierung haben, empfehle ich als Hundetrainer natürlich ein Training, wie wir es bei unseren täglichen Ausflügen und in unseren Gruppenstunden üben. Ein ständig ziehender Hund ist nicht etwa das perfekte Werkzeug für gutes Armstretching beim Menschen: Hunde quetschen sich so permanent den Kehlkopf und die Luftröhre, was auch zu chronischen Entzündungen führen kann. Alles, was sich um den Hals zusammenzieht, ist natürlich nicht gut und eher kontraproduktiv, denn nur mit viel Liebe, Geduld und konsequenter Erziehung schafft man es, zu einem Team zusammenzuwachsen und die Spaziergänge zu herrlich entspannten und fröhlichen Ausflügen zu gestalten – es sein denn, sie sind gerne im Zickzack-Dauertrab unterwegs...

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihrer Fellnase fröhlichentspannte Mensch-Hund-Runden im passenden Outfit. „Lebe glücklich mit deinem Hund, aber tu‘ auch etwas dafür.“

Mark Karlstedt

(NGZ)