Bäume müssen gefällt werden Hallimasch befällt Pappeln im Elsbachtal

Anders als andere Pilze bilden Hallimasche sogenannte Rhizomorphen aus. Dabei handelt es sich um verdickte fadenförmige Zellen. Mit Hilfe dieser sind Hallimasche in der Lage, sich leicht auf andere Gehölze in ihrer Umgebung auszubreiten und selbst gesunde Bäume zu befallen. Ist der Pilz einmal in den Baum gelangt, „ist man machtlos“, sagt Maaßen. Pilzsammler hingegen freuen sich, wenn sie im Wald auf Hallimasche stoßen. Gründlich durchgegart sollen sie prima schmecken.