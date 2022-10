Einsatz der Feuerwehr : Feuerwehr rückt zu vermeintlichem Hallenbrand aus

Mehrere Feuerwehr-Einheiten rückten am Samstag in Hemmerden an. Foto: dpa/Robert Michael

Hemmerden Rauch in Höhe des Hemmerdener Gewerbegebiet an der Daimlerstraße hatte ein Autofahrer gesichtet, der auf der Autobahn 46 unterwegs war. Dies löste am späten Samstagmittag unter dem Alarm-Stichwort „Feuer Halle“ einen Einsatz für mehrere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Grevenbroich aus. Was tatsächlich brannte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Unter den alarmierten Kräften waren auch die ehrenamtlichen Löscheinheiten Hemmerden und Kapellen.