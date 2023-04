Hallenbad Neukirchen in Grevenbroich Faulendes Wasser abgelassen – Bad ohne Zweck verursacht weiter Kosten

Für viele überraschend haben sich die Grevenbroicher Ratsleute in ihrer Sitzung Ende März nicht für einen sofortigen Stopp des Badbetriebs in Neukirchen entschieden – sondern dafür, einen Gutachter zu beauftragen, der das Hallenbad genau unter die Lupe nimmt und später einen Bericht mit belastbaren Zahlen auf den Tisch legt. Nach Informationen unserer Redaktion ist inzwischen ein Fachmann beauftragt worden, ein entsprechendes Gutachten zu erstellen. Er soll den maroden 70er-Jahre-Bau Anfang Mai inspizieren. Eine Entscheidung, wie es mit dem Bad weitergeht, soll in der nächsten Ratssitzung im Juni fallen.