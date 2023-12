Erste Vorschläge für neue Nutzung Stadt bereitet Abriss des Hallenbads Neukirchen vor

In einigen Wochen könnte es dem Hallenbad Neukirchen an den Kragen gehen: Bald sollen die ersten Abrissbagger anrücken und den Waschbeton-Bau zurückbauen. Die Stadtverwaltung will den Abbruch des vor genau einem Jahr geschlossenen Schwimmbads noch diesen Dezember ausschreiben und einem Abrissunternehmen in der vierten oder fünften Kalenderwoche des neuen Jahres den Auftrag erteilen. Die Abriss-Vorbereitungen sind bereits weit gediehen.