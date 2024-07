Abriss in Grevenbroich-Neukirchen Das Hallenbad ist plattgemacht – größter Sportverein wünscht sich neue Halle

Wie Vereinschef André Peiffer sagt, wäre die Fläche prädestiniert für den Bau einer neuen Sporthalle. „Wir würden uns das wünschen“, sagt Peiffer zum Standpunkt des Vereins, den er auch schon in der Vergangenheit etwa in Gesprächen mit Vertretern der Stadtverwaltung und dem Bürgermeister kundgetan hatte. Circa 500 der 1400 SG-Mitglieder würden aktuell regelmäßig die beiden Sporthallen an der Grundschule im Ort nutzen. In erster Linie sind es Mitglieder der Abteilung „Fitness und Gesundheitssport“. Etliche Sportangebote finden in der kleineren der beiden Hallen statt, die allerdings mit Blick auf den verpflichtenden Ausbau der Ganztagsbetreuung an der Schule künftig nicht mehr für den Vereinssport zur Verfügung stehen könnte.