Das Schlossbad in Grevenbroich bekommt endlich seine Liegewiese : Liegewiese soll im Frühjahr fertig sein

Grevenbroich Gut 15 Monate nach der Eröffnung des Schlossbades wird jetzt mit dem Bau der großen Liegewiese begonnen. Am kommenden Montag werden die Bagger auf dem Gelände anrollen – größere Erdarbeiten werden erforderlich.

Der Termin steht: Am Montag, 28. Oktober, rollt schweres Gerät hinter dem Schlossbad an. Dann wird mit den ersten Arbeiten zum Bau der bislang noch fehlenden Liegewiese begonnen. „Nach unseren Plänen wird im März nächsten Jahres alles fertig sein“, signalisiert Willi Peitz, Geschäftsführer des Badbetreibers GWG Kommunal: Im Sommer 2020 kann die große Wiese genutzt werden. Endlich.

Das neue Schwimmbad ist bereits seit Juli 2018 geöffnet. Eine Wiese für sonnenhungrige Gäste konnte bis heute aber nicht realisiert werden. Zwar hatte GWG Kommunal vor, im vergangenen Frühjahr mit den Arbeiten zu beginnen, bekam dafür aber keine Ausnahmegenehmigung der Unteren Naturschutzbehörde. Der Grund: In vielen Sträuchern, die sich in den vergangenen Jahren auf dem Gelände wild angesiedelt haben, brüteten angeblich Vögel. Da der Rhein-Kreis Neuss auf das Einhalten der Vogelschutzzeit zwischen Anfang März und Ende September bestand, war eine Rodung nicht möglich.

Vorplatz Bis auf einige Kleinigkeiten ist der Vorplatz des Schlossbades fertiggestellt worden. Er wurde an den Place Saint Chamond und an den Garten des Hauses Hartmann angebunden. An der Grenze zu der kleinen Parkanlage wurden stufenartige Gebilde angelegt – sie sollen künftig zum Verweilen einladen.

In den nächsten Wochen wird das weggebaggerte Erdreich mit Lastwagen abtransportiert. „Das ist eine echte Herausforderung, der wir uns stellen werden“, betont der Geschäftsführer von GWG Kommunal. Da die Lkw die beiden Erftbrücken nicht befahren dürfen, müssen sie voraussichtlich über die Schloss- und Graf-Kessel-Straße und von dort entweder über die (dicht beparkte) Montzstraße oder die (enge) Bahnstraße stadtauswärts fahren. „Experten arbeiten zurzeit daran, wie das am besten bewerkstelligt werden kann, ohne dass es zu Problemen kommt“, betont Peitz.

In der nächsten Sitzung des Sportausschusses am 6. November wird Willi Peitz über den Stand der Dinge in Sachen Liegewiese berichten. Dabei werden die Politiker ihre Forderung nach mehr Attraktivität wiederholen, kündigt Vorsitzender Friedhelm Schillings an. „Wir wollen einen Spielplatz für Kleinkinder, ein Beachvolleyball-Feld für junge Leute und eine Textil-Sauna für die etwas ältere Generation“, sagt der CDU-Politiker. Ob das alles zu realisieren ist, müsse Peitz dann darlegen – sowohl von der finanziellen als auch von der genehmigungsrechtlichen Seite her.