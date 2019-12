Nach Beschwerden in Grevenbroich : GWG ändert Vorschrift für Badekleidung

Grevenbroich Drei Monate lang war das Tragen von Badebekleidung wie Schwimmanzüge und Burkinis im Schlossbad untersagt worden. Jetzt ist es wieder erlaubt – allerdings mit Einschränkungen.

Im Sommer habe es mehrere Beschwerden gegeben, schildert GWG-Geschäftsführer Willi Peitz. Sie hätten sich vor allem gegen Gäste gerichtet, die in Schwimmkleidung das Bad besuchten und sich ohne Umzuziehen ins Wasser begaben – „also teilweise in Straßenklamotten“, sagt Peitz. Andere Badegäste hätten daher die Frage gestellt, ob dies mit der Hygiene im Hallenbad zu vereinbaren sei. GWG Kommunal habe daraufhin zunächst einmal das Tragen von Badebekleidung im Schlossbad untersagt.

Beschwerden habe es gegeben, weil Jugendliche in knielangen Shorts ins Wasser gingen, aber auch wegen Wettkampfschwimmern in Montur und Muslima, die im Baumwoll-Burkini das Bad besuchten. „Nachdem wir ein vorläufiges Verbot für diese Art von Badekleidung ausgesprochen hatten, gab es erneut Proteste“, berichtet Willi Peitz, „sowohl von Schwimmvereinen als auch von Muslimen.“ In Gesprächen mit den Beschwerdeführern habe er eine Kompromisslösung in Aussicht gestellt.