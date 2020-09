Überschwemmungen in Grevenbroich : GWD prüft nach Starkregen die Kanäle

(cso-) Die Gesellschaft für Wirtschaftsdienste (GWD) kündigt eine erste Konsequenz nach den Überschwemmungen im August an: Auf der Damaschkestraße wird ein Teil des Kanals umgebaut. Weitere Untersuchungen sollen folgen.

Land unter herrschte am 13. und 15. August nach starkem Gewitterregen unter anderem in der Stadtmitte, Wevelinghoven, der Südstadt und Neuenhausen. Bis zu 55 Liter Wasser prasselten in 20 Minuten auf einen Quadratmeter nieder. Kanäle waren überfüllt, Keller liefen voll, Straßen waren überflutet. Die Gesellschaft für Wirtschaftsdienste (GWD), die für die Unterhaltung des Kanalnetzes zuständig ist, prüft, wo in den betroffenen Bereichen die Abwasseranlagen verbessert werden können, wobei Prokurist Uwe Bors betont: „Es gibt nicht nur eine Ursache. Aussagen wie ,der Kanal ist zu klein’ greifen zu kurz.“ Eine Ursache für Überschwemmungen könne etwa auch eine fehlende Rückstausicherung am Privathaus sein. Eine andere sind verstopfte Senken. Die Stadt hat angekündigt, die Reinigungsintervalle zu verändern.