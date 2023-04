Elisabeth-Krankenhaus in Grevenbroich Gute Noten für das Darmkrebszentrum

Der Schreck war groß: Während einer Darmspiegelung wurde bei Werner Küsters ein bösartiger Tumor entdeckt. Darmkrebs im Anfangsstadium. Sein großes Glück: Im Darmkrebszentrum des Elisabeth-Krankenhauses in Grevenbroich war er in guten Händen. Seit rund zehn Jahren existiert dieses Kompetenzzentrum an der Von-Werth-Straße, in dem Fachärzte unterschiedlicher Disziplinen und weitere Experten zusammenarbeiten. Gerade erst wurde bei der regelmäßig anstehenden Prüfung die „überdurchschnittliche Qualität“ der Behandlung bestätigt und die Zertifizierung durch die Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) erneuert.