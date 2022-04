Rettungswache in Grevenbroich : Gute Investition in die Sicherheit

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke (2.v.r.) und Kreisdezernent Martin Stiller (l.) mit dem Team des Deutschen Roten Kreuzes. Foto: RKN Foto: Rhein-Kreis Neuss/RKN

Grevenbroich Der Neubau-Komplex ist 137 Meter lang, bietet 4450 Quadratmeter Nutzfläche und ist „eine gute Investition in die Sicherheit und medizinische Notfallversorgung der Menschen im Süden des Rhein-Kreises“. Das betonte Landrat Hans-Jürgen Petrauschke jetzt bei einem Besuch der neuen Feuer- und Rettungswache an der St.-Florian-Straße in Grevenbroich.

Dort wurde der Chef der Kreisverwaltung vom Team des Deutschen Roten Kreuzes begrüßt. Michael Vucinaj, hauptamtlicher Vorstand des DRK-Kreisverbandes Grevenbroich, und René Ueckert, Leiter der beiden Rettungswachen in Frimmersdorf und Nettesheim, führten Petrauschke durch die im Dezember bezogenen Räumlichkeiten. Mit dabei: Martin Stiller, Leiter des Amtes für Sicherheit und Ordnung.

„Die Einsatzkräfte leisten hervorragende Arbeit und verdienen eine bestmögliche und moderne Ausstattung für ihre lebensrettende Aufgabe“, sagte Landrat Petrauschke. „Was die Rettungsdienste für die Menschen bei uns leisten, ist so unverzichtbar wie unschätzbar. Sie sind aus unserem Rettungs- und Sicherheitskonzept nicht mehr wegzudenken“, ergänzte Stiller.

Die Vertreter des Roten Kreuzes erläuterten den Gästen die Abläufe in der Wache an der St.-Florian-Straße und erklärten, dass die Mitarbeiter des Rettungsdienstes die neuen Räume sehr schätzen würden – nicht zuletzt auch, weil mit dem Einzug eine Verbesserung der technischen Ausstattung einherging. Zudem stehe dem Rettungsdienst mit rund 730 Quadratmetern deutlich mehr Platz zur Verfügung als am alten Standort. Der größte Teil der neuen Wache wird von der Grevenbroicher Feuerwehr besetzt, die dort mit den hauptamtlichen Kräften, der ehrenamtlich tätigen Einheit Stadtmitte und der Jugendabteilung einzog.

Der Rhein-Kreis Neuss betreibt jeweils zwei eigene Rettungswachen in den Städten Grevenbroich und Korschenbroich sowie je eine in Korschenbroich, Jüchen und Rommerskirchen. Das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter Unfallhilfe und der Malteser Hilfsdiensts betreiben diese Einrichtungen in seinem Auftrag.