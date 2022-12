Bei den Heilmanns in Gustorf ist das Christkind zu Hause Weihnachtshaus ist sogar für Blackout gerüstet

Gustorf · Seit 25 Jahren zieht das Weihnachtshaus in Gustorf kleine und große Besucher an. Zehn Wochen benötigen Roswitha und Erich Heilmann, um ihr Zuhause in ein Winterwunderland zu verwandeln. Selbst auf einen längeren Stromausfall sind sie vorbereitet.

23.12.2022, 16:30 Uhr

Mehr Weihnachten geht nicht - dieses Weihnachtshaus steht in Grevenbroich 20 Bilder Foto: Dieter Staniek/stan

Von Wiljo Piel