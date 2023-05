Brauchtum in Grevenbroich Gustorfer Karnevalisten planen Möhneball nach alter Tradition

Der Vorstand des „Närrischen Sprötz-Trupps“ hat jetzt wichtige Pflöcke für die kommende Session eingeschlagen. Die älteste Karnevalsgesellschaft im Rhein-Kreis will sich auf alte Traditionen zurückbesinnen und plant einen Möhneball, so wie er vor Jahrzehnten zum Start in die tollen Tage gefeiert wurde. Außerdem wurde das Programm für die große Prunksitzung festgelegt. In wenigen Tagen wird der Vorverkauf beginnen.