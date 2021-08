Sprötztrupp plant Prunksitzung am 20. November : Gustorfer Jungfrau unter der Haube - Dreigestirn feiert bald den Abschied

Prinz Stefan Bechtel und Bauer Kajü Lieven mit dem Brautpaar Johann Moll und Claudia Rumpf sowie dem Standesbeamten Werner Herten. Foto: Dieter Staniek

Gustorf Einen Vorgeschmack auf die Session gab es am Donnerstag im Haus Hartmann: Prinz Stefan Bechtel und Bauer Kajü Lieven verabschiedeten Jungfrau Johann „Molly“ Moll in den Hafen der Ehe. Verabschiedet wird das Dreigestirn bei der Prunksitzung am 20. November – denn die soll stattfinden.

Von Wiljo Piel

Die Gustorfer Karnevalisten haben ihre Jungfrau unter die Haube bekommen: Johann „Molly“ Moll – Teil des nach wie vor amtierenden Sprötztrupp-Dreigestirns – hat am Donnerstag seiner Claudia das Ja-Wort gegeben. Standesbeamter Werner Herten traute die beiden im Haus Hartmann – und zum Gratulieren kamen Prinz Stefan Bechtel und Bauer Kajü Lieven, natürlich in vollem Ornat.

Das Erscheinen im prächtigsten aller Jecken-Outfits war ein gut gehütetes Geheimnis, das Prinz und Bauer bis zuletzt auskosteten. „Wir haben ,Molly’, der schon auf uns wartete, mal richtig zappeln lassen“, schildert Lieven. Als die beiden wenige Minuten vor dem Beginn der Trauung um die Ecke bogen – und dann auch noch in ihrer rot-weißen Montur –, war die Freude natürlich groß. Nicht zuletzt auch beim Standesbeamten, der außerhalb der Session nur selten solch hohe Würdenträger zu Gast hat.

Das Dreigestirn – mitsamt Hofbäcker Thomas Spitz ist es sogar ein Viergestirn – war bei der Prunksitzung im November 2019 offiziell in Amt und Würden gehoben worden. Im darauf folgenden Februar stand das jecke Quartett im Mittelpunkt des Rosenmontagszugs durch Gustorf und Gindorf – und dann schlug die Corona-Pandemie zu. „Seitdem sind wir im Amt“, sagt Kajü Lieven. Doch diese Zeit nähert sich allmählich dem Ende zu.

Denn wie Petra Weenen, Präsidentin des Sprötztrupps jetzt mitteilte, wird die mit 137 Jahren älteste Karnevalsgesellschaft im Rhein-Kreis Neuss ihre große Prunksitzung am 20. November durchführen. „Immer vorausgesetzt, dass die Situation auf dem heutigen Stand bleibt, oder – was wünschenswert ist – besser wird“. Für Besucher der Veranstaltung wird die 2G-Regel gelten: Einlass haben Geimpfte oder Genesene.

Die Karnevalisten haben für ihre Prunksitzung ein buntes Paket mit bekannten Kräften geschnürt. Mit dabei sind Bernd Stelter, Ernst und Willi, die Räuber und die Rabaue, Kuhl un de Gäng sowie die Jungen Trompeter. Auch die Bedburger Ritter sowie die Funken- und die Tanzgarte des Sprötztrupps werden mit von der Partie sein. Und natürlich werden Prinz, Bauer, Jungfrau und Hofbäcker aus ihrem Amt verabschiedet. Ein Nachfolge-Dreigestirn gibt es in nächsten Session nicht. Die Sitzung wird um 18.45 Uhr im Festzelt auf dem Kirmesplatz am Torfstecherweg beginnen. Einlass ist bereits um 17 Uhr.