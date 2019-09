Schützenfest in Grevenbroich-Gustorf : Gustorfer feiern mit Horst und Martina Fienitz

Grevenbroich 13 Pflegekinder haben Horst und Martina Fienitz neben drei leiblichen Kindern groß gezogen, große Verantwortung für andere Menschen übernommen. In den kommenden Tagen steht eine andere Aufgabe für sie an.

Der Kirmesplatz wird für Kinder bereits am Freitag, 17 Uhr, eröffnet. Das Schützenfest wird am Samstag, 21. September, mit Glockenspiel des „Doms an der Erft“ eingeläutet. Für 17 Uhr steht die Schützenmesse an. Nach der Serenade ab 19 Uhr setzt sich um 19.30 Uhr der Fackelzug in Bewegung, um 20 Uhr startet der Festball. Am Sonntag werden beim Festbankett ab 11 Uhr Jubilare geehrt. Um 15 Uhr zieht der große Festzug los. Beim Regimentsball ab 19 Uhr ist ein großer Zapfenstreich zur Verabschiedung der Regimentsführung vorgesehen. Am Montag wird es nach dem Frühschoppen, Beginn 13 Uhr, beim Königsvogelschuss ab 15 Uhr spannend. Am Dienstag beginnt um 9.30 Uhr das Hochamt in der Pfarrkirche, daran schließt sich die Gefallenenehrung an. Nach dem Festzug ab 17 Uhr beginnt um 20 Uhr der Krönungsball, mit dem das Fest endet.