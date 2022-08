„Nosferatu“ in Grevenbroich : Gustorfer entdeckt Baby-Giftspinne in der Badewanne

Diese Nosfertau-Spinne wurde jetzt in Gustorf gesichtet. Foto: Andy Riede

Gustorf Die giftige Kräuseljagdspinne „Nosferatu“ breitet sich auch in Grevenbroich aus. Am Montag ist ein Exemplar im Badezimmer eines Hauses an der Paul-Hindemith-Straße in Gustorf entdeckt worden.

Spinnen-Experte Andy Riede bestätigte den Fund am Dienstag, nachdem er das Krabbeltier in Augenschein genommen hatte. Wie er berichtete, war die Webspinne in einer Badewanne aufgetaucht. „Sie muss erst kürzlich geschlüpft sein“, sagte Riede: Die Spinne wies mit Beinen einen Durchmesser von nur einem Zentimeter auf.

Der unfreiwillige Finder hatte den kleinen Exoten eingefangen und in einem durchsichtigen Gefäß aufbewahrt. „Ich habe sie an dem markanten Muster erkannt, auch an den gestreiften Beinen“, sagte Andy Riede, der sich seit 16 Jahren mit den Krabbeltierchen beschäftigt und von dem Gustorfer bei Facebook angeschrieben worden war. „Er wollte wissen, ob es sich tatsächlich um eine ,Nosferatu‘ handelt.“

Der Grevenbroicher hat das Badezimmer des Spinnen-Entdeckers auf einen Kokon abgesucht, ist aber nicht fündig geworden. Die Baby-Spinne hat er schließlich in die Freiheit entlassen. Über seinen Arm krabbelte sie ins Efeu. Der Fund des Spinnen-Nachwuchses deutet darauf hin, dass in Gustorf mindestens zwei ausgewachsene Exemplare der selben Art unterwegs sind. Für Menschen und die meisten Tiere besteht keine Gefahr. Das Risiko eines Bisses ist gering (es sei denn, man fasst die Spinne an). Ein Biss ist vergleichbar mit einem Wespenstich. Bei der Nosferatu-Spinne handelt es sich um eine invasive Art aus dem Mittelmeerraum, die sich durch milde Temperaturen nun hierzulande ausbreitet.

(cka)