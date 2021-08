Schwerer Unfall in Gustorf : 86-Jähriger fährt zwei Männer an – Rettungshubschrauber im Einsatz

Grevenbroich Am Sonntagnachmittag ist es in Gustorf zu einem schweren Unfall mit zwei verletzten Fußgängern gekommen. Ein Senior hatte offenbar die Kontrolle über sein Auto verloren.

Am Sonntag gegen 17.20 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall an der Dr.-Hans-Wattler-Straße in Gustorf gekommen, bei dem zwei Fußgänger schwer verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilte, verlor ein 86-jähriger Mann am Steuer seines Autos offenbar die Kontrolle und kam von der Fahrbahn ab.