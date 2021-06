Seniorenhaus in Grevenbroich : Lebenshilfe übernimmt Seniorenstift St. Josef

Seniorenhaus in Grevenbroich

Vertreter von Lebenshilfe, Seniorenstift und katholischer Kirchengemeinde am Dienstagnachmittag vor der Einrichtung in Gustorf. Foto: Kandzorra, Christian

Gustorf Das Gustorfer Heim mit 56 Bewohnern gilt als gerettet. Als neuer Träger will die Lebenshilfe investieren. Es ist einiger Aufwand nötig, um das Haus zu modernisieren.

Nach langen Verhandlungen mit der Kirchengemeinde St. Mariä Himmelfahrt wird die Lebenshilfe Rhein-Kreis Neuss neuer Träger des Seniorenstifts St. Josef in Gustorf. Damit ist die Schließung erst einmal vom Tisch. Bereits ab Juli soll eine neugegründete gemeinnützige Gesellschaft der Lebenshilfe das Haus übernehmen. Derzeit ist das Heim mit 56 Bewohnern belegt, um die sich zusammengerechnet 67 Mitarbeiter kümmern. Für sie ist die Übernahme nach Monaten der Ungewissheit eine große Erleichterung. Personal und Bewohner werden übernommen.

Ursprünglich sollte das Haus Ende September dieses Jahres schließen – nötige Investitionen in das Gebäude hätte die katholische Kirchengemeinde nicht allein stemmen können. Tatsächlich ist einiger Aufwand erforderlich, um das Haus auf Vordermann zu bringen, so dass es den Anforderungen an ein modernes Seniorenhaus gerecht wird. Wie Lebenshilfe-Aufsichtsratschef Rainer Stein erklärt, gibt es bereits eine „grobe Architekturplanung“. Das Investitionsvolumen wird mit 15 Millionen Euro beziffert.