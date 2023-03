Gustorfer feiern Goldhochzeit Aus Kino-Besuch wurden 50 gemeinsame Ehejahre

Inge (74) wurde in Gustorf geboren, zog mit den Eltern nach Grevenbroich und besuchte dort die Volksschule an der Parkstraße. 1958 zog sie mit den Eltern zurück nach Gustorf. In Otzenrath wurde sie Näherin und fertige Herrensakkos an. Samstags verbrachte die Dorfjugend ihre Freizeit häufig im Kino an der Christian-Kropp-Straße.Dort kamen sich Friedel und Inge näher. An den Film erinnern sich die beiden Jubilare nicht mehr. „Da hatten wir keine Augen für“, erzählt der Jubilar schmunzelnd.