Verkehrsproblem in Grevenbroich : Gustorfer ärgern sich über Falschparker auf der Reisdorfer Straße

Gustorf Das Ehepaar Damerau beschwert sich über eine ständig blockierte Zufahrt zu ihrer Garage. Die Familie hat Ordnungsamt und Polizei eingeschaltet – aber gelöst scheint das Problem auf der schmalen Straße noch immer nicht.

Wenn Alexandra Damerau morgens um 6 Uhr zur Arbeit fährt, wundert sie sich nicht mehr über das Szenario vor ihrer Haustür: Wieder hat ein Auto gegenüber der Garage geparkt, so dass sie nicht hinausfahren kann. Oft sei es ein Lieferwagen, der auf der schmalen Reisdorfer Straße in Gustorf stehe, sagt die 53-Jährige. Manchmal versperrten auch zwei Fahrzeuge den Weg. Dann muss sich Damerau auf die Suche nach den Besitzern der Autos machen – und bei den Nachbarn klingeln. Dabei soll es immer wieder zu Auseinandersetzungen kommen, die Ausfahrt zur Arbeit wird zu einem Ärgernis.

Weil das Problem seit einem halben Jahr immer häufiger auftritt, ist die Verzweiflung groß. Ehemann Jörg Damerau hat sich an das Ordnungsamt der Stadt gewandt und die falsch parkenden Autos abschleppen lassen, da diese auf der Grenzmarkierung für Halt- und Parkverbote parkten. Auch die Polizei hat der 60-Jährige schon gerufen, zwei Beamte seien vor Ort gewesen, berichtet Jörg Damerau aufgebracht. Die Polizei bestätigt den Einsatz zweier Beamten am 27. Juli dieses Jahres zwischen 9 und 10 Uhr, bei dem das Auto der Nachbarn erneut in der Verbotszone geparkt hätte. Eine Sprecherin sagt dazu: „Es war eine Verkehrsbehinderung für die Kollegen. Sie haben eine Verwarnung ausgestellt, damit war der Einsatz beendet.“

Dameraus letzter Schritt seien Mails an Bürgermeister Klaus Krützen gewesen, erzählt er weiter, dreimal habe Damerau ihm schon geschrieben. Stellvertretend habe ihm Andreas Neumann von der kommunalen Fachdienstleitung geantwortet: „Leider kann beobachtet werden, dass einige Verkehrsteilnehmer mitunter Sanktionen in Kauf nehmen und sich sogar vorsätzlich über die Regelungen der Straßenverkehrsordnung hinwegsetzen. Um dem entgegenzuwirken, führen die Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung Routinekontrollen oder Kontrollen aufgrund von Beschwerden im gesamten Stadtgebiet durch. (...) Kontrollieren die Kollegen eine Beschwerdestelle, dann meistens nur für einen kurzen Zeitraum. (...) Auf der Reisdorfer Straße konnten bereits am 15. Oktober sowie am 8. November falsch parkende Autos festgestellt werden.“